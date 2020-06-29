Kısa Çalışma ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri bugün başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile İşssizlik maaşı ve Kısa çalışma ödeneklerinin öne çekildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ödemeler bugün başladı. İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma ödeneği alan binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihler arasında hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte Kısa Çalışma ve İşsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı o tarihler...

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre;

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı8 olanlara ise ödemeler 3 Temmuz'da yapılacak.