Kısa Çalışma ödeneği yattı mı? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri ne zaman hesaplara yatacak?
Koronavirüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından birçok işletme ve kurumun işleyişinde aksamalar hatta duraksamalar yaşandı. Haziran ayı kısa çalışma ve işssizlik maaşı ödemelerinin öne çekildiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından ödemeler bugün başladı. Kısa çalışma ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre gün gün hesaplara yatırılacak. İşte o tarihler...
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri bugün başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile İşssizlik maaşı ve Kısa çalışma ödeneklerinin öne çekildiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ödemeler bugün başladı. İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma ödeneği alan binlerce vatandaş ödemelerin hangi tarihler arasında hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte Kısa Çalışma ve İşsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı o tarihler...
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre;
TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran
TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz
TC kimlik numarasının son rakamı8 olanlara ise ödemeler 3 Temmuz'da yapılacak.