Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir? Nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kaç TL?

Corona virüs önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Kısa çalışma ödeneğini kimlerin alabileceği ve tutarın ne kadar olacağı ise merak edilen sorular arasında bulunuyor. Peki kısa çalışma ödeneğini kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…Corona virüs önlemleri kapsamında kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Kısa çalışma ödeneğini kimlerin alabileceği ve tutarın ne kadar olacağı ise merak edilen sorular arasında bulunuyor. Peki kısa çalışma ödeneğini kimler alabilecek? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgarit ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç eldeedenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni corona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.