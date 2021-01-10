Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında kan ve immün plazma bağışına ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veren Türk Kızılay’ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşullarının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyenler, gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan bağışlamak isteyenler, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kızılay'ın, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan bağışta bulunabileceklerini açıklamasıyla Sivas Kızılay Kan toplama biriminde yoğun ilgi gördü. Randevularını alan vatandaşlar kısıtlama engeline takılmadan kan merkezine giderek bağışını yaptı.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ'

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Ömer Kutluay (54), "Bir insan olarak ve bir hasta yakını olarak ihtiyaç sahipleri için elimden geleni yapıyorum. Ben hem hafta içi hem hafta sonu olarak çalışıyorum. Bu gibi yerlerin de hafta sonları açık olması hafta içi çalışan insanlar için çok güzel bir olay. Çünkü diğer zamanlarda pek müsait olunamıyor veya fırsat bulunamıyor. Bu yüzden böyle olması çok güzel oldu" dedi.

Kan bağışında bulunanlardan Ekrem Doğan (37) ise, "İmalat sektöründe çalışıyorum. Sektörümüz kısıtlama kapsamına girmiyor. Bu yüzden mesai sonrasında rahatça gelebildim. Her vatandaşın, kısıtlama olsun ya da olmasın kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten kısıtlamaya dahil olmaması gerekiyordu. Sonuçta bir ihtiyaç durumu. Hafta sonları da açık olması, hafta içi çalışan insanlar için bir imkan oluşturdu. O yüzden rahatlıkla gelebilirler" diye konuştu.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamada kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabiliyor.