Kısıtlama öncesi pazarlar doldu

Ankara’da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ve Ulus meydanlarına akın etti. Cadde ve sokaklarda da insan ve araç yoğunluğunun olduğu gözlendi. Bazı vatandaşların özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülürken, bankacılık işlemi olanlar ise şubelerin önlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sırada bekledi. Market ve pazarlara çıkanların polis tarafından ateşleri ölçülürken, maskesiz olanlar uyarıldı.

Su kuyruğu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde de, Hamamlıkızık’taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Kaynağını Uludağ’dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık iki saat sıra bekledi. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı’na akın eden vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz gelenler, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Çeneye takana uyarı!

Düzce’de Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararla, iki gündür tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin kalabalık caddelerine giriş ve çıkışları kontrol altına alarak, sık sık polis araçlarından uyarı yapmaya başladı. Vatandaşlar, yasağın başlamasıyla birlikte büyük ölçüde kurallara uyarken, bazı vatandaşların ise maskelerini çenelerinde tuttuğu görüldü.

Burdur’da da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ve iş yerleri dışındaki ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Kararda, “Vatandaşlarımızın evlerinin ve iş yerlerinin dışında bulundukları bütün ortamlarda maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir, denetimler artırılacaktır” denildi.

Manisa’da da Seyfettin Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Mustafa Kemal Paşa, İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarına maskesiz girilemeyeceği belirtildi.

Öte yandan Bartın’da, seyahat izin belgesi olmadan kente giriş-çıkış yapmak isteyen yedi kişiye 22 bin 50 TL idari para cezası verildi. İl dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen iki kişi ise yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Maskeler çeneye indi

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi. Sempt pazarları ise doldu taştı. Avcılar’daki semt pazarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Hava sıcaklığından ötürü de birçok vatandaşın maskeleri çenesine indirmesi dikkatlarden kaçması.