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20.05.2020 - 03:33 | | DHA

Kısıtlama sonrası yoğunluk oluşuyordu! Ekipler denetimleri arttırdı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında trafik ve esnaf yoğunluğunun yaşandığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde polis, denetim yaptı. Hale gelenlerin ateşini ölçen polis ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Kısıtlama sonrası yoğunluk oluşuyordu! Ekipler denetimleri arttırdı

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde sokağa çıkma yasakları sonrasında oluşan trafik yoğunluğuna karşı Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hal ve çevresinde denetim yaptı.

Kısıtlama sonrası yoğunluk oluşuyordu Ekipler denetimleri arttırdı

Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe emniyet müdürlüğü koordinasyonunda 232 polis önlem aldı. Polis ekiplerine 90 zabıta ile 50 özel güvenlik görevlisi de destek oldu. Polis ekipleri, hale tedarik görmeye gelenlerin ateşlerini ölçtü. Maskesiz olanlara maske dağıtımının yapıldığı halde sık sık vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarı yapıldı. 

İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
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