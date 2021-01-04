04.01.2021 - 12:47 | | DHA
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza!
Bursa’da Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.
Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.
Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi. Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kira bedeli kadar aidat ödüyorlar!İstanbul’da bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira olurken, Şişli ve Beşiktaş’ın ortalaması bin liraya yaklaştı. Gayrimenkul değerleme genel müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "İstanbul’da aidat fiyatları aylık 55 lira ile başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar gidiyor. Metrekaresi ve sitenin büyüklüğüne göre bu fiyatlar farklılık gösteriyor" dedi.