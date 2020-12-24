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24.12.2020 - 09:23 | | İHA

Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma! Uyumuş kalmışım

İstanbul Beyoğlu’nda akşam saatlerinde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bir kadına polis ekiplerince ceza kesildi. Kadının kendini “Uyumuş kalmışım” diyerek savundu.

Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma! Uyumuş kalmışım

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle hafta içi her gün saat 21.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda, yabancı turistler ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlar hariç, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkan kişilere işlem yapılacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen geçtiğimiz gün Karaköy’de bir kadının kurala uymadığı görüldü. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kadını fark eden polis ekipleri kendisine Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan para cezası kesileceğini bildirdi.

“UYUMUŞ KALMIŞIM” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Polisten, ceza yiyeceğini öğrenen kadın, “Bir kere daha böyle çıkmıştım, aşçı olduğumu söyleyince izin vermişlerdi. Ben kuralları bilmez olur muyum hiç. Ben dışarı hiç çıkmıyorum hatta gündüz bile çıkmıyorum. Bir işim yoktu, uyumuş kalmışım. Bana yazılan cezayı ödeyeceğim. Ne kadar ceza yazıldığı hakkında bilgim yok. Bundan sonra daha dikkatli olacağım” dedi.

Herhangi bir çalışma izni olmadığı halde kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan kadın, kendisine ceza yazılmasının ardından polislerin yanından ayrıldı.

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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