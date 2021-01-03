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03.01.2021 - 10:28 | | İHA

Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını!

Bursa’da geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Yabancılar Şube Müdürlüğünde toplanıp uyuşturucu partisi yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 2 şüphelinin tıbbı maskeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Kısıtlamada uyuşturucu partisine polis baskını!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl boşaltılan ve atıl kalan Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kısıtlamayı delip atıl vaziyette olan binaya giren şüphelilerin uyuşturucu kullandığı bilgine ulaştı. Binanın çevresini ablukaya alan ekipler, tüm katlarda ve çatı aralarında arama yaptı.

3.katta bulunan odaya giren ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. 4 şüphelinin bir masa başında oturduğu ve uyuşturucu kullandığını gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 2 şüphelinin tıbbi maskeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve bıçak ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin yanlarında bulunan çantalarında ise çalıntı olduğu tahmin edilen eşyalar, pense, makas ve tornavida ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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