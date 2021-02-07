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07.02.2021 - 01:56 | | DHA

Kısıtlamaya uymadılar, cezadan kaçamadılar

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılan uygulamalarda toplamda 58 kişiye kişiye toplamda 182 bin 700 lira para cezası kesildi. Uygulamada sorgulanan bir vatandaş ise bekçilere ilk önce nişanlısının markette çalıştığını ve market sayımı yapıldığı için dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yediği cezaya sinirlenen genç adam bu seferde "Annem hasta. Hasta kadına ceza yazamazsınız diye tepki gösterdi.

Kısıtlamaya uymadılar, cezadan kaçamadılar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan ve Çukurova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 polis merkezi ekibi, 11 devriye ekibi ve 204 bekçi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama gerçekleşti. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 7 adet uyuşturucu hap, 1.41gram esrar maddesi, 3.5 gram Kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca bir tekel bayi işletmesine ise açılış-kapanış saatlerine uymamaktan idari işlem uygulandı.

BEKÇİLERE ARKADAŞINA İLAÇ GÖTÜRDÜĞÜNÜ, MUHABİRLERE İSE 'ANNEME İLAÇ GÖTÜRÜYORUM' DEDİ

Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvarda araçları durduran ekipler bir ticari taksiyi durdurdu. Taksiden indirilen yolcu kadın ekiplere, arkadaşının rahatsızlandığını bu nedenle dışarı çıktığını söyledi. Ekipler izin belgesi olmayan kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uyguladı. Ekiplere arkadaşının rahatsız olduğunu söyleyen kadın, basın mensuplarının Neden dışarı çıktınız? sorusuna bu sefer de "Annem rahatsızlandı. Ona ilaç götürüyordum demesi dikkat çekti.

BAHANELERİ CEZA YEMESİNE ENGEL OLAMADI

Annesi ve nişanlısıyla birlikte durdurulan bir başka sürücü ise ceza yazılmaması için bekçilere bin bir türlü bahane sundu. Sürücü, bekçilere ilk olarak markete çıktığını söyledi. Ekiplerin, marketlerin 17:00da kapandığını söylemesi üzerine bu sefer de nişanlısının markette çalıştığını, markette ürün sayımının geç bittiğini söyledi. Ekiplere herhangi bir belge sunamayan aile cezadan kaçamadı. Ayrı ayrı ceza kesilmesine sinirlenen sürücü son olarak tekrar şansını denedi. Annesinin rahatsızlandığını ve bu yüzden dışarı çıktığını iddia eden sürücü bekçilere sinirlenerek, "Hasta kadına ceza yazamazsınız diyerek tepki gösterdi.

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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