Kıskançlık kurbanı Ukraynalı Karinanın cenazesi morgdan alındı

Bir hafta önce akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.



KLİMANIN SOĞUK AYARDA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ.

Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

“KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM”

Olay sonrası ilk incelemelere göre Demchenko’nun boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Demchenko’nun bir süre önce ayrıldığı belirtilen eski sevgilisi Erhan Razı’yı (40) gözaltına aldı. Razı’nın sorgusunda, Demchenko’yu çok sevdiğini belirterek, “Evlenmeyi planlıyorduk. Kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm“ dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erhan Razı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erhan Razı tutuklandı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, Karina Demchenko’nun cenazesi annesi ve yakınları tarafından morgdan alınarak Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÜÇÜNCÜ KIZINI DA KAYBETTİ



Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, bugün rehberle gelen annesi Zoia Atarshchykova'ya teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla morgdan alınan Karina Demchenko'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu'da bulunan yabancılar mezarlığına götürüldü. Görüntü vermekten kaçınan ve rehberi ile konuşan Zoia Atarshchykova'nun, maddi durumu iyi olmadığı için cenazeyi ülkesine götürmediği belirtildi. Zoia Atarshchykova'nun üç kızından ilkini doğumda, 2'ncisini ise 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.