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31.05.2020 - 11:26 | | DHA, İHA

Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Terhis olan askerler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan otobüslerle memleketlerine gidiyor.

Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
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Milli Savunma Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Bugünden itibaren terhis belgelerini alan askerler, ailelerine kavuşmak için kışlalardan ayrıldı. Terhis olan askerlerin bazıları 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na geldi. Bavullarıyla birlikte otogara gelenler, evlerine gitmek için otobüs seferlerini beklemeye başladı.

GAZİANTEP'TE DE 120 ASKER AİLELERİNE KAVUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Mayıs’ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından ilçede konuşlu 106. Topçu Alayı ile 2’nci Zırhlı Tugayındaki 120 asker terhis oldu.

Garnizon önünde bekleyen aileler, yaklaşık 30 gün sonra yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Garnizondan çıkan askerlerle hasret gideren yakınları "Vatan sağ olsun" dedi.

Aileler, garnizondaki misafirhaneye dezenfekte işlemi sonrası alındı, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kimi aileler yakınlarının terhis mutluluğuyla lokum dağıtırken kimileri de garnizon önünde fotoğraf çektirdi.

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