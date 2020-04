KIYAMDER’den Kızılay’a anlamlı destek

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan alınan izin sonrası Gaziosmanpaşa, Şirinevler ve Levent Bosna Parkı’nda kurulan çadırlarda dernek üyeleri toplamda 738 ünite kan verdi. KIYAMDER Başkanı Emir Demir, Kızılay’ın kan stoklarında yaşanan azalması sebebiyle harekete geçtiklerini belirterek, “Nasıl ki 15 Temmuz akşamı vatanı koruduysak şimdi de vatanımız için her türlü desteğe hazır olduğumuzu gösterdik. Kıyamder, devletinin ve milletinin her daim yanındadır. Şu an sağlık çalışanlarımız ön cephede büyük bir savaş veriyorlar, bizler de onlara dua ediyoruz. Kızılay’ın hilali bizim. Biz bu hilale sahip çıkıyoruz” dedi.