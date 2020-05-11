Kıyı Emniyet Müdürlüğü 112 personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü 112 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve detayları belli oldu. İlan kapsamında 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacağı duyuruldu. Peki Başvurular ne zaman alınacak? Başvuru şartları nelerdir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 112 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

İş Kanunları hakkında bilgi sahibi olmak

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

• Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmak.

TÜM BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

• Ms Office programlarını bilmek.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün

almamış olmak

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

• En az uzakyol vardiya mühendisi yeterliliğine sahip olmak.

• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olanların bu mühendislik alanında asgari 2 yıl hizmeti bulunmak ve bunu işyerinden alacağı

hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek (uzakyol vardiya mühendisi yeterlik şartı aranmayacaktır)

• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

• Ms Office programlarını bilmek.

• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.