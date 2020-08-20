Kıyıköy nerede, hangi bölgede yer alıyor? Kıyıköy ve Tuna-1 bölgesi ile ilgili merak edilenler...

Kıyıköy ile ilgili merak edilenleri derledik. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 ve Kıyıköy'de sondaj faaliyetlerini sürdümesi ile birlikte bölge ile ilgili aramalar arttı. İşte Kıyıköy ile ilgili ayrıntılar...

KIYIKÖY NEREDE?

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı sahil kasabası. İlçe merkezine 36 km, il merkezine 95 km uzaklıktadır.

Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz'e bu kasabadan dökülmektedir. Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık ve ormancılıktır. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola Manastırı buradadır. İstanbul'dan günübirlik turlar veya geziler için uygundur. Kasaba yakınındaki Bahçeköy manda yoğurduyla ünlüdür.

Kırklareli ili, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'ün sınırları içinde bulunan Kastro (Çamlıkoy) Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ise, 329 hektarlık bir alan üzerinde yayılmış bulunmaktadır. Ancak, bu Körfez'in batısı Kırklareli'ne dâhil iken, ortası Tekirdağ ve doğusu da İstanbul sınırları içinde kalmaktadır.

Trakya'nın yegane karaçam (Pinus nigra) ormanlarının bulunduğu bu alan değişik bitki türlerini kapsamaktadır. Bunların başında karaçam, Macar meşesi, sapsız meşe, saçlı meşe, doğu gürgeni, kara gürgen, dişbudak, kayın, akçaağaç, ıhlamur ve kızılağaç gelmektedir. Ayrıca koruma alanında, karaca, yaban domuzu, kurt, çakal, sansar, tilki, porsuk, tavşan gibi hayvanlar yaşamaktadır.

Ayrıca, Karyalılarca kurulduğu kabul edilen Kıyıköy'ün antik çağdaki adı Salmydessos'tur.

TUNA - 1 BÖLGESİ NEREDE?

Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj çalışması yapılan Tuna-1 bölgesinin Bulgaristan ve Romanya kara suları sınırına yakın bir bölgede olduğu biliniyor.