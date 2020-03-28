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28.03.2020 - 15:57 | | DHA

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti hayatının şokunu yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşı ile buluşmaya giden kişiyi döverek darp ettikleri, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen kız arkadaşıyla eski sevgilisi tutuklandı.

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti hayatının şokunu yaşadı

Olay, Manavgat’a bağlı Evrenseki Mahallesi’nde perşembe günü yaşandı. İddiaya göre yeni tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmaya giden S.A. isimli kişi ile kız arkadaşı R.K. ve yanındaki A.Ö. arasında bilinmeyen bir

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde S.A.'yı döverek darp eden ve paralarıyla cep telefonunu aldığı iddia edilen A.Ö. ve R.K. adlı kadın tutuklandı.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde geçen perşembe günü yeni tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmaya giden S.A. ile kız arkadaşı R.K. ve yanında bulunan A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre R.K. ve A.Ö. darp ettikleri S.A.'nın başına taşla vurarak yaraladı. 2 şüpheli, S.A.'nın kimliğini, cep telefonunu ve bir miktar parasıyla kendilerini takip etmemesi için otomobilinin kontak anahtarını da aldı. Otomobilin tekerleklerini de kesen şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından S.A. jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucunda Çolaklı Mahallesi'nde bulundukları tespit edilen şüpheliler R.K. ve A.Ö. yakalandı. Şüphelilerden A.Ö.'nün Sarılar Mahallesi ve Manavgat Merkezi Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit ve mala zarar verme' olaylarından arandığı tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden R.K., arkadaş oldukları A.Ö. ile bir süre önce aralarının açıldığını ve bu dönemde de S.A. ile tanıştığını söyledi. A.Ö. ile yeniden barıştığını ve bunun ardından ise S.A.'nın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

'Kasten yaralama', 'yağma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen şüpheliler R.K. ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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