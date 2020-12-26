Kızılay’dan 37 milyon kişiye yardım

Kerem Kınık, dün Kızılay’ın Sütlüce’deki yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2021 yılı hedeflerini açıkladı.



60 ülkeye destek



60 ülkede 8.5 milyon kişiye yardım eli uzatmayı hedeflediklerini açıklayan Kınık basın toplantısında şu bilgileri paylaştı: “Yardımlarımızla yurt içinde ve yurt dışında 37 milyon kişiye ulaşıldı. 645 milyon lira maddi kaynak kullandık. 11 bin 390 personelimiz ve 125 bin 820 gönüllümüzle bu yardımları ulaştırdık. Sosyal yardımlarda 796 bin kişiye 78 milyon lira ulaştırıldı.



11 milyon kişiye 126 milyon lira değerinde gıda yardımı yapıldı. 2 milyon 907 bin kişiye Kızılay’ın Kurban konserveleri ulaştırıldı. Pandemi sürecinde 2 milyon 819 bin 133 kişiye hijyen seti ve malzemesi ulaştırıldı. Afetlerde 4 milyon 212 bin 504 öğün, KYK yurtlarında 5 milyon 971 bin 764 öğün, 23 aşevimizde günlük 22 bin 189 öğün yemek verildi. 50 bin 84 kişiye sağlık, engelli yardımı ve 200 adet milli solunum cihazı yardımı yapıldı.”



136 afet, acil durum



“2020 yılında 136 afet ve acil durum yaşandığını belirten Ekrem Kınık sözlerine şöyle devam etti: “Yardım kapasitemizi artıracağız. İzmir, Niğde, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Muş’ta 6 yeni aşevimizi hizmete alacağız. 2021’de 25 mobil aşevini, 26 ikram aracını daha hizmete alacağız. Bu sayede 292 bin 200 öğün kapasitemiz, 2021 yılında 437 bin 900 öğüne yükselecek.”



10 milyon kayıtlı kan bağışçısı



2020’de 2 milyon 370 bin 912 ünite kan bağışı yapıldığını duyuran Kınık, “3 milyon 693 bin 790 ünite kan hizmete sunuldu. TÜRKKÖK’te 732 bin 999 aktif bağışçı adayımız var. 2021’de 115 bin 663 kök hücre bağışçı adayına ulaşacağız. İmmün plazma bağışlarıyla hastalara şifa olduk. 35 noktamızda 47 bin 228 immün plazma bağışı aldık. Bu plazmalar 80 bin 602 hasta için sunuldu. Kızılay Kart dünyaya model oldu. Kızılay Kart aracılığı ile 2020 yılında 2 milyon 567 bin 471 kişiye 3.9 milyar lira nakdi yardım verildi. Kızılay’ın 39 ilçe meydanında 39 kan alma birimi oluşturacağız. 2021’de yeni yatırımlarımız olacak. Yeni yatırımlar stratejik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacak. Ailenin ve kadının güçlendirilmesi için psikososyal hizmetlerimizi toplumla buluşturacağız. 2021’de engelli vatandaşlarımıza ‘Engelsiz Kulüp’ oluşturacağız. Onların yeteneklerinden toplum için faydalanmak amacıyla kulüpler oluşturacağız” dedi.