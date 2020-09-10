Harun YÄ±ldÄ±z (51), 6 Åžubat gÃ¼nÃ¼, dershane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda aracÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Åžeyma YÄ±ldÄ±z'Ä± (17), Ã‡ubuk KargÄ±n Mahallesi'nde tabancayla vurarak, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±. Baba YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 'alt soydan akrabayÄ± kasten Ã¶ldÃ¼rmek' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.Â Â



ANNE ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLMADI



Ankara 33'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±na,Â HarunYÄ±ldÄ±z,Â bulunduÄŸu cezaevinden SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. Taraf avukatlarÄ± ile sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±n mahkeme salonunda hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmada, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu ile Ankara Barosu'nunÂ katÄ±lÄ±m talebi reddedildi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Hasan ÅžatÄ±r'Ä±n sorusu Ã¼zerine anneÂ Emine YÄ±ldÄ±z, tutuklu kocasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



TanÄ±k olarak dinlenen aÄŸabey Ä°lhami YÄ±ldÄ±z ise babasÄ± ile kÄ±z kardeÅŸi arasÄ±nda hiÃ§bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Olay gÃ¼nÃ¼ kahvaltÄ± yaptÄ±ktan sonra Åžeyma dershaneye yetiÅŸmek iÃ§in acele bir ÅŸekilde masadan kalktÄ±. Bu sÄ±rada babam daha Ã¶nce hiÃ§ tanÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸekilde Åžeyma'ya 'Beni Ã¶pmeden mi Ã§Ä±kacaksÄ±n kÄ±zÄ±m?' dedi. Åžeyma da babamÄ± Ã¶ptÃ¼kten sonra evden Ã§Ä±ktÄ±. AkÅŸam da bu olay oldu.Â Babam olaydan Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelmiÅŸti. Bize karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik yoktu. Ancak geceleri uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etmiÅŸtim" dedi.



AÄŸabey YÄ±ldÄ±z, babasÄ±nÄ±n kÄ±z kardeÅŸinin internette uygunsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde kendilerine bir ÅŸey sÃ¶ylemediÄŸini ifade etti.



GÃ–RÃœNTÃœLERDEKÄ° ÅžEYMA DEÄžÄ°LÂ



Mahkeme BaÅŸkanÄ± ÅžatÄ±r, babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki kiÅŸinin Åžeyma YÄ±ldÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilirkiÅŸi raporu olduÄŸunu ifade etti.Â



BilirkiÅŸi raporu ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ sorulan sanÄ±k avukatÄ±, mÃ¼vekkilinin bu konuda kendinden emin olduÄŸunu, sanÄ±ÄŸa internet imkanÄ± sunularak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin tekrar izletilmesiniÂ talep etti.



Davaya katÄ±lan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± ise, talebin reddedilerek sanÄ±ÄŸÄ±n indirimsiz ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.



'BANA VERÄ°LECEK CEZA UMRUMDA DEÄžÄ°L'



SÃ¶z verilen sanÄ±k Harun YÄ±ldÄ±z da "Bana ne ceza verecekseniz umurumda deÄŸil. Ben zaten kÄ±zÄ±mÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili acÄ± iÃ§indeyim istediniz cezayÄ± verin. Sadece gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili tekrar araÅŸtÄ±rÄ±lma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.



SAVCI MÃœTALAASINI AÃ‡IKLADI



DuruÅŸmada,Â mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan savcÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n olay tarihinde 17 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Åžeyma YÄ±ldÄ±z'a yÃ¶nelik kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§unu iÅŸlediÄŸinin sabit olduÄŸunu bildirerek, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmesini talep etti. DuruÅŸma ertelendi.

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