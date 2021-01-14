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14.01.2021 - 18:13 | | DHA

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladı

Antalya'da da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut K. ile eşi Duygu K. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan bıçağı alan Mesut K., eşi Duygu K.'yi rehin alıp, darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu K., fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine Erdem Ç., kızının evinin bulunduğu sokağa geldi.

BIÇAĞI ELİNDEN ALIP DAMADINI YARALADI

Erdem Ç., binaya girmeye hazırlanırken damadı Mesut K.'nin kendisine doğru geldiğini ve elinde 'sallama' diye tabir edilen bıçak olduğunu fark etti. Kendisini korumak isteyen Erdem Ç., damadı tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Arbede sırasında bıçağı damadının elinden alan Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Mesut K.'nin başında beklerken polisi arayan Erdem Ç., durumu anlattı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Mesut K.'ye müdahale ederken, Erdem Ç. ise gözaltına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Mesut K., ambulansla hastaneye götürüldü.

Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladı



'KIZIMI ÖLDÜRMESİNİ Mİ BEKLESEYDİM?'

Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Erdem Ç., "Yıllardır kızıma neler yaptı. Kızım sürekli şiddet gördü. Her defasında kızıma 'Yapma kızım, yuvan bozulmasın' diye sabretmesini söyledim. O her defasında biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bugün yine bıçakla gelip, kızımı yine darbetmiş. Kızım mesaj atıp, durumu bildirdi. Ben de koşarak geldim. Benim geldiğimi görünce damadım aşağı indi. Bana bıçakla saldırdı. Ben de elinden aldığım bıçakla kendisini yaraladım. Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.

Erdem Ç. ile Duygu K., polis merkezine götürüldü.

 

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