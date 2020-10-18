MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BELLİ OLDU! KKTC seçim sonuçları açıklandı... Seçimi kim kazandı?
ABONE OL
18.10.2020 - 19:55 |

BELLİ OLDU! KKTC seçim sonuçları açıklandı... Seçimi kim kazandı?

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi geçen hafta yapılmış seçim ikinci tura kalmıştı. Bugün halk yine sandık başındaydı. Başbakan ve UBP'nin adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarıştı. Peki, KKTC seçim sonuçları açıklandı mı? Kim kazandı?

BELLİ OLDU! KKTC seçim sonuçları açıklandı... Seçimi kim kazandı?

KKTC halkı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Şimdi yurttaşlar sonuçları merak ediyor.

KKTC SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika haberine göre, KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ersin Tatar seçimi kazandı.

İşgalden kurtarılan Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikildiAzerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber