BELLİ OLDU! KKTC seçim sonuçları açıklandı... Seçimi kim kazandı?

KKTC halkı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Şimdi yurttaşlar sonuçları merak ediyor.

KKTC SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika haberine göre, KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ersin Tatar seçimi kazandı.