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18.05.2020 - 15:41 | | DHA

KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Çıkan yangınlarla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

KKTC’de çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Yapılan soruşturma sonucunda Y. S. isimli kişi Çamlıbel polis karakoluna götürüldü. Y.S.'nin aracında yapılan aramada çok sayıda yakıcı madde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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