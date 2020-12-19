KKTC'de kaçak göçmen operasyonu

Operasyon sonucunda Girne Karşıyaka - Güzelyalı bölgesinde 4 kadın, 8 erkek ve biri çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 13 göçmen yakalandı ve 1 adet zodyak tipi şişme bot ele geçirildi. Ayrıca 04:00 sıralarında KKTCSG-03 gemisi tarafından icra edilen gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında Sadrazam Köy ve Kayalar Köyü arasındaki bölgede bir adet düzensiz göç teknesi tespit edildi. Denizde yapılan takip sonucunda 4 kadın, 4 erkek ve 3’ü çocuk olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı ve gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yurtlara yerleştirilen göçmenler için soruşturma başlatıldı.