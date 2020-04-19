KKTC'den 189 kişi geldi! Bu şarkıyla karşılandılar

KKTC'den uçakla Van'a getirilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 189 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde Ferit Melen Havalimanında iniş yaptı. Burada bekleyen ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, hazır bekletilen otobüslerle Tuşba ilçesinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurduna götürüldü. Yurt binası önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personelleri tarafından 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde karşılanan 189 kişi, yurda yerleştirildi. 189 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.

KKTC'den getirilenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Burada bizi çok iyi karşıladılar. Bizim Türkiyeye gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Van'daki yurtta 14 gün karantina altında tutulacağız. Yolculuk çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.