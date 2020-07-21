Kloroplast Nedir? Kloroplastın Görevi, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Kloroplast hücre içerisinde ki fotosentez gerçekleşmesi açısından önemli bir organeldir. Kloroplast bitkilerde bulunmaktadır.

Kloroplast Nedir?

Kloroplast bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik olarak bilinen organeldir. Kısaca fotosentezin yapıldığı organel olarak da bilinmektedir. Kloroplast klorofillerden oluşmaktadır. Bundan dolayı da güneş ışığı bu klorofiller ile birlikte soğurulur. Ayrıca bu şekilde fotosentez de gerçekleşmiş olur. Kloroplast yalnızca bitkilerde yer alan bir organeldir. Kloroplast yeşil rengi olan bir organel olarak bilinmektedir.

Kloroplastın Görevi

- Kloroplast bitki hücresinde fotosentezin gerçekleştirilmesini sağlayan bir organeldir.

- Bitkiye yeşil rengini veren organeldir.

- Güneş ışığı enerjisinin soğurulmasını ve emilmesini sağlayan organeldir.

- Hücre içerisine madde girişi ve çıkışını sağlar.

- Karbonhidrat depolar ve karbonhidrat oluşturur.

- Besin üretimini sağlar.

Kloroplastın Yapısı

Kloroplast çift zarlı bir organeldir. Kloroplastın iki tane bölümü bulunmaktadır. Bunlar stroma ve grana olarak bilinmektedir. İç kısımda grana bulunur. Bu yapı ise lamelsi yapıdadır. Stroma olan bölümde ise RNA, ribozom, enzim ve bir takım mineraller bulunmaktadır. Yapısında bulunan klorofil sayesinde bitkiye yeşil rengi verir. Ayrıca yapısında bulunan klorofil ile birlikte fotosentez de gerçekleşmektedir. Güneş ışığını soğurması ve etrafa elektron saçması kloroplastın yapısında yer alır. Yapısında karbon, hidrojen, azot, magnezyum ve azot atomları da yer almaktadır.

Kloroplast yapısında aynı zamanda DNA'da yer almaktadır. Aynı zamanda bunun yanında lipik damlacıkları ve primer nişasta taneleri de yer almaktadır.

Kloroplast Özellikleri Nelerdir?

- Kloroplast sitoplazma içerisinde yer almaktadır.

- Çift zarı bulunur.

- Bitkiler için hayati öneme sahip olan fotosentez kloroplast sayesinde gerçekleşir.

- Kendine özgü DNA bulunur. Bundan dolayı kloroplast kolay bir şekilde kendini eşleyebilir.

- Kloroplast güneş ışığını soğurur ve emilimini sağlar.

- Sahip olduğu klorofil ile birlikte bitkinin yeşil renk almasını sağlar.

- Bazı protistalarda ve bitkilerde kloroplast bulunmaktadır.

- Bitkinin toprak üstü olan kısımlarında yer alır.

- Kloroplast işlevini zamanla kaybeder ve bu durumda da kromoplasta dönüşür.

- Hücre içerisinde bölünme yapar ve sayısını çoğaltabilir.