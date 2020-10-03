Kobani sanıklarına 17 tutuklama çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014’teki Kobani eylemleri için başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı. Eski HDP’li milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder ve eski MYK üyesi Gülfer Akkaya adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Başsavcılığın, 2014 yılındaki Kobani eylemleri nedeniyle 6 yıl sonra başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül’deki operasyonla aralarında eski HDP vekillerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla

Dört gün gözaltında tutulan isimlerle ilgili dört gün daha ek gözaltı süresi verilmişti. HDP’liler önceki gün savcılığa sevk edildi; hemen ardından da dosyaları tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Çıkarıldıkları mahkemede Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder ve Gülfer Akkaya adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, RTÜK Üyesi Ali Ürküt, HDP’li eski vekiller Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Beyza Üstün, eski BDP Eş Başkanı Emine Ayna, eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün, Cihan Erdal ile eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik tutuklandı.

HDP’lilere sert tepki

Aralarında milletvekillerin de olduğu çok sayıda HDP’li, Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlere destek olmak için Ankara Adliyesi önüne geldi. Bu sırada kendisini “Vanlı bir Kürt” olarak tanıtan bir kişi, “Ben Kürt’üm. Sizler Kürt’ün temsilcisi olamazsınız. Kürt’ü kullanarak Kürt’ün üzerinde tahakküm kuramazsınız” diyerek HDP’lilere tepki gösterdi.

İl belediyesi kalmadı

31 Mart 2019 da yapılan yerel seçimlerde HDP 65 belediyeyi kazanmıştı. Ancak 6 başkanın mazbataları seçilme yeterlilikleri bulunmadığı gerekçesiyle verilmedi. Süreç içinde HDP’li belediye başkanlarından dördü istifa ederken, biri ise partiden ihraç edildi. İttifakla seçilen bir belediye başkanı ise kendi partisine geçti.

Yerel seçim sonrası dönemde 48 HDP’li belediye başkanının yerine kayyum atandı. Son olarak Kars’a da kayyum atanmasıyla HDP’nin il belediyesi kalmadı. HDP’nin elinde dördü ilçe, ikisi belde altı belediye kaldı.

CHP’den kayyum eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, tutuklanan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden alınıp yerine kayyum atanmasını değerlendirdi. Torun, şunları kaydetti:

“Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir. Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları zorla istifa ettirildiğinde de söyledik, yine söylüyoruz. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur.”