Koca: Türkiye genelinde vaka sayısı düşüyor

Bakan Koca, ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir” dedi. Koca, daha sonra Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Sinop ve Samsun’un sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından konuşan Sağlık Bakanı, “Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir. Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Bu önemlidir. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisini de yenecek 3 tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe” dedi.



‘Tünelin ucu göründü’



Kovid-19 ile ilgili yürütülen aşı çalışmalarını da değerlendiren Koca, “Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var. Tünelin ucunun görüldüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil, az yolumuz kaldı. Yakında yayınlanan çalışma, kullandığımız klorokin ilacının durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hastane doluluk oranları ile ilgili de “Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim” bilgisini verdi. Koca ayrıca “Özellikle şu dönemde ilave, daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu anki tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını Türkiye genelinde ifade etmiştim” diye konuştu.



‘Okullar vakaları etkilemedi’



Bakan Koca, “Okulların açılması vaka sayılarını etkiledi mi?” sorusu üzerine, okulların açılmasıyla eğitim alan öğrenciler açısından herhangi bir artış olmadığını, bir sorun bulunmadığını çok rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti. Koca, “Zaten başlayan hazırlık ve birinci sınıfta ve tercihe bağlı olarak gelen öğrencilerimizdi. Bu anlamda da şu an önemli bir sorun olmadığını... Önümüzdeki haftalarda Bilim Kurulu bu salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündemine alacaktır” dedi.



1665 yeni vaka





Türkiye’de dün bin 665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, bin 665 kişinin testi pozitif çıktı. 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bin 318 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 273 bin 282’ye çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, hasta sayısı 311 bin 455, vefat sayısı 7 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 315, ağır hasta sayısı bin 601, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.6 oldu.