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31.01.2020 - 12:09 | | AA

Son dakika | Coronavirüs için Koca Yusuf, harekatı başladı!

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Son dakika | Coronavirüs için Koca Yusuf, harekatı başladı!
Koca Yusuf, Wuhan'daki Türkler için havalandı!
Koca Yusuf, Wuhan'daki Türkler için havalandı!
Koca Yusuf, Wuhan'daki Türkler için havalandı!
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün Etimesgut Askeri  Havaalanına gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt  ikmali yaptı. Daha sonra uçağa, Çin'e gidecek ekip için koruyucu kıyafetler,  maskeler, dezenfektan malzemeler ile diğer tıbbi malzemeler ve gıda malzemeleri  yüklendi. TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan  tıbbi malzeme yardımı da uçağa alındı.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında,  alınan izinlerin ardından 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve  sağlık ekibinin de yer aldığı uçak bugün saat 12.05'te havalandı.

Uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme  taleplerini ileten 34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut  vatandaşını Türkiye'ye getirecek.

Sağlık kontrollerinin ardından uçağa binecek 49 kişi, Türkiye'ye  geldikten sonra Ankara'da hazırlanan bir hastanedeki karantina odasına alınacak.

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