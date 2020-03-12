MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
12.03.2020 - 15:10 |

Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesi 250 konut için kura çekimi vardı. Kura çelimi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saat 11.00'de grçekleşen kura çekimi sonrası sonuçlar merak edilmeye başlandı. Peki, Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

 

TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi'nde sıra Kocaeli'de... Dün İzmit için kura çekimi yapılırken bugün Gebze ilçesi için kura çekimi yapıldı. Şimdi başvuru yapan vatandaşlar Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor.

TOKİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kocaeli'nin Gebze ilçesi 250 konut için kura çekimi saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kura sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

 

Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babasını öldürdüğü iddia edilen genç kızla annesi adliyede

Babasını öldürdüğü iddia edilen genç kızla annesi adliyede

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber