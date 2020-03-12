12.03.2020 - 15:10 |
Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesi 250 konut için kura çekimi vardı. Kura çelimi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saat 11.00'de grçekleşen kura çekimi sonrası sonuçlar merak edilmeye başlandı. Peki, Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi'nde sıra Kocaeli'de... Dün İzmit için kura çekimi yapılırken bugün Gebze ilçesi için kura çekimi yapıldı. Şimdi başvuru yapan vatandaşlar Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor.
TOKİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kocaeli'nin Gebze ilçesi 250 konut için kura çekimi saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kura sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ
Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.