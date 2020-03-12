TOKİ 100.000 Sosyal Konut Projesi'nde sıra Kocaeli'de... Dün İzmit için kura çekimi yapılırken bugün Gebze ilçesi için kura çekimi yapıldı. Şimdi başvuru yapan vatandaşlar Kocaeli Gebze TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor.

TOKİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kocaeli'nin Gebze ilçesi 250 konut için kura çekimi saat 11.00'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kura sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ