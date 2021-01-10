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10.01.2021 - 13:17 | | DHA

Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin CHP Çayırova ilçe merkezinin hemen yanında bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları için olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü

Sabah saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 212. sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısındaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çatının hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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