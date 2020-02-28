MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'nde El Kaide operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
28.02.2020 - 14:07 | | DHA

Kocaeli'nde El Kaide operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde El Kaide operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubu mensuplarını takibe aldı. Kocaeli ve Karamürsel'de faaliyet gösterdiği, Suriye'ye örgüt elemanı aktardıkları belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

 

 

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten "milli birlik" ve "destek" mesajı

RTÜK'ten "milli birlik" ve "destek" mesajı

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber