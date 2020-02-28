Kocaeli'nde El Kaide operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubu mensuplarını takibe aldı. Kocaeli ve Karamürsel'de faaliyet gösterdiği, Suriye'ye örgüt elemanı aktardıkları belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu