05.07.2020 - 11:06 | | İHA
Köçek, corona virüse rağmen yere atılan paraları ağzıyla aldı!
Karabük’te bir düğünde oynayan köçek, coronavirüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alırken, o anları canlı yayın yaparak sosyal medyasında paylaştı.
Karabük’te düğün salonları yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Safranbolu ilçesinde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket şaşırttı.
Gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı korona virüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca parayı ağzında tutan köçeğin oyununa devam etmesi görenleri pes dedirtti.
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