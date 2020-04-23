Kolektif Ne Demek? TDK'ya Göre Kolektiflik Ve Kolektif Ortaklık Nedir?

Kolektif kelimesi Fransızca kökenli olan ve Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından Kolektif kelimesinin anlamı ‘Birçok kişinin ya da nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan sonuç’ şeklinde yer almaktadır.

Kolektif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Kolektif kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan, Kişi ve nesnelerin bir araya getirme sonucu’ anlamına geldiği görülmektedir. Kolektiflik ise kimseyi ya da nesneyi içine alan bu unsurun düzenli hale gelmesidir.

Aynı zamanda kolektif ortaklık ne anlama geliyor pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bunun anlamı ise ‘Bütün ortaklık sorumluluğun tam ve sınırsız ortaklık’ şeklinde tabir edilmektedir. Mesela ‘Kolektif Şirket’ bir örnek olarak verilebilir.