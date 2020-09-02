Kolları ve ayakları olmayan Suriyeli Muhammed bebek, Hatay'a getirildi!

İdlib kentinde savaşın gölgesinde yaşayan Mısaytıf ailesinin ikinci çocuğu olan Muhemmed Mısaytıf, ayak ve kolları olmadan dünyaya geldi. 14 aylık oğlu için ülkesinde protez kol ve bacak imkanı bulunmayan Halit Mısaytıf, Türkiye'den destek istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla dün Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nce ülkeye alınan Musaytıf ailesi, AFAD ekipleri tarafından misafir edildi. Muhammed bebek, bugün genel sağlık kontrolünden geçirilmesi ve protez için gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü görevlileri de Muhammed bebeği ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Baba Halit Mısaytıf, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştıktan sonra Türk hükümetinin hızlıca devreye girdiğini anlatarak, "Sağolsunlar durumumuza duyarsız kalmadılar ve Türkiye'ye gelişimizi sağladılar. Gerekli tetkikler yapılacak. Türk hükümetine, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.