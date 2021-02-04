MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Komşu cinayeti' davasında müebbet istendi!
ABONE OL
04.02.2021 - 11:13 | | DHA

'Komşu cinayeti' davasında müebbet istendi!

Antalya’da iki yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında öldüren Celil Dumanlı'nın (52) 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, ömür boyu hapsi istendi.

'Komşu cinayeti' davasında müebbet istendi!

Kentte 6 Ekim 2019 tarihinde, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Dumanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Bayram Kır'ın eşi, kızı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Celil Dumanlı, Bayram Kır ile eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürerek, bu olay nedeniyle hayatının alt üst olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi.

Bir önceki duruşmada ifade veren Celil Dumanlı'nın eşi S.D. ise eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşadığını, öldürülen Bayram Kır'la hiçbir şekilde telefonla veya yüz yüze görüşmediğini belirterek, eşini yalanlamıştı.

 

Bursa'da kar maskeli, pompalı tüfekli soygunBursa Osmangazi ilçesinde maskeli ve pompalı tüfeklerle kuyumcu dükkanını giren 2 kişi 60 bin lira değerinde altınları alıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülcan yine olay çıkardı! Bu kez otobüste yolcularla tartıştı

Gülcan yine olay çıkardı! Bu kez otobüste yolcularla tartıştı

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Elon Musk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elon Musk'ın hayatı ve şirketleri

Elon Musk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elon Musk'ın hayatı ve şirketleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet