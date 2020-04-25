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25.04.2020 - 17:18 | | İHA

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

Denizli'de, Muhittin Avşar (53) ile gürültü yaptığı için şikayet ettiği üst komşusu İrfan M. (38) arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Avşar, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, çocuğun yaptığı gürültü konusunda 3. katta oturan İrfan M., ile 2. katta oturan Muhittin A., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil oldu. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakınca İrfan M., alt kat komşusu Muhittin A.’yı bacağının 3 farklı yerinden bıçakladı. Olayın ardından apartman yöneticinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağının 3 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralanan Muhittin A.’yı ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise komşusunun bıçakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrara üst kattaki evine çıkan İrfan A.’yı gözaltına aldı. Şahıs ile birlikte ayrıca gürültüye neden olduğu iddia edilen çocuk, kardeşleri ve annesi ile karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

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