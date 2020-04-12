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12.04.2020 - 14:27 | | AA

Konya'da 20 metre derinliğinde obruk oluştu!

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Konya'da 20 metre derinliğinde obruk oluştu!

İlçeye bağlı Seydifakılı Mahallesi'nde oluşan obruk, vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Seydifakılı muhtarı Mehmet Ünal yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 10 yıl önce de 3 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştuğunu anlattı.

Ünal, akşam saatlerinde oluşan obruğun halkı korkuttuğunu bildirdi.

O dönemin muhtarı tarafından obruğun içine toprak doldurularak kapatıldığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi son günlerdeki yağışların etkisi ve eriyen kar suları bu  bölgede su birikimine sebep oldu. Ardından bu obruk kendini daha geniş bir  şekilde yeniledi. Bu bölge bizim için tehlike oluşturuyor. Küçükbaş hayvancılığın  yoğun olarak yapıldığı, otlak alanların bol olduğu bir bölge. Çevrede tarımla  uğraşan insanlarımızın olduğunu biliyoruz.

Kaymakamımızla, belediye başkanımızla görüşüp toprakla mı kapatılacak,  tel örgüyle mi çevrilecek ona karar verilecek. Sonuçta burası tehlikeli. Kapaklı  mevkisinde bu obruk tek değil. Bir kaç yerde daha obruk var. İleride 20 metre  çapında, 4 metre derinliğinde bir obruk daha var. Bunun dışında da bir kaç tane  daha küçük çapta çöküntü var."

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Remzi Sanal (64), bilinçsiz sondaj  çalışmaları ve açılan su kuyularının yer altı su hareketlerini değiştirdiğini  belirterek, "Sondaj kuyuları ve su kuyularının obrukların oluşmasına neden  olduğunu düşünüyorum. Bu bölge ilerisi için tehlike arz edebilir. Onun için  yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını arz ediyorum.'' dedi.

 

 

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