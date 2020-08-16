16.08.2020 - 13:51 | | İHA
Konya'da ateşe verilen tarlalarda kaplumbağalar da yanarak can verdi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ateşe verilen arazilerde yaşam süren kaplumbağalar da yanarak can veriyor.
Beyşehir’in Sadıkhacı Mahallesi'nde çıkan ve geniş bir alanda etkili olan anız yangınına bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. İki itfaiye aracı Eylikler Mahallesi yakınlarına kadar ulaşan yangını saatlerce süren uğraş sonrasında söndürebildi. Yangın esnasında hasat yapılan tarlalarda bulunan yaklaşık 150 saman balyası da yanarak kül oldu.
Öte yandan, itfaiye görevlileri mesaisini tamamladıktan sonra küle dönen bir araziden kaçamayarak yanıp telef olan bir kaplumbağa ile karşılaşınca büyük üzüntü yaşadı. Yanan kaplumbağanın fotoğrafını yangına müdahale eden bir itfaiye görevlisi, "Söyleyecek söz bulamıyorum, yazıklar olsun, bunun vebalini nasıl ödeyecekler" sözleriyle kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Saldırganlığıyla bilinen balon balığını su altında sevip besledilerAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde saldırganlığı ve yenmesi halinde ölüme neden olmasıyla bilinen balon balığının bir türünü öğrencileriyle hem besledi hem eliyle tuttu. Ele alınan balon balığının hemen şiştiği görülürken, öğrenciler şişen bölgeyi severek gıdıklaması kameralara yansıdı.