Konya'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı

Merkez Karatay ilçesinde bulunan imam hatip lisesinde sınava giren adaylar, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen adaylar, üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Okul önünde bekleyen bazı ailelerin, çocuklarının başarısı için dualar okuduğu görüldü.