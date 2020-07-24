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24.07.2020 - 15:52 | | DHA

Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen 87 yaşındaki N.K. gözaltına alındı.

Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı!

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Telsiz Sokak’taki evinin bodrum katında sabah saatlerinde iddiaya göre, bir köpeği yarı çıplak şekilde kucağına alan N.K.’yi gören çocuklar, ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, N.K.’yi gözaltına aldı.

Sokak köpeği muayeneye götürülürken, hayvana tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen N.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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