Köpekler Kaç Ayda Doğum Yapar? Köpeklerde Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Köpeğin gebelik sürecini gözlemlemek ve kaç tane yavruları olacağını anlayabilmek için, mutlaka uzman bir veterinere başvurmak gerekmektedir. Bu süreçte neler yapılması gerektiği ve bakımının nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi almak da ayrıca önemlidir.



Köpekler Kaç Ayda Doğum Yapar?



Köpeklerin gebelik dönemi 56 ila 70 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Bunlar pek çok farklı değişkene bağlı şekilde ortaya çıkar. Özellikle en çok kullanılan yöntem olarak ultrason ile beraber 21 günden itibaren köpeğin hamileliği ortaya çıkarılabilmektedir. Aynı zamanda karnı elle muayene ya da ekografi gibi yöntemler de yine veteriner kontrol altında ele alınabiliyor.



Birçok farklı değişken köpeğin gebelik döneminde yer alsa bile, genelde 56 ile 70 gün arasında doğum gerçekleşir. Bu sürenin üzerine çıkıldığı zaman mutlaka veterinere gitmek ve köpeği göstermek önemlidir. Doğum esnasında herhangi bir komplikasyon olmaması için, bakımı doğru yapılmalı ve düzenli olarak veteriner kontrolünden geçilmelidir.



Köpeklerde hamilelik belirtileri arasında ise meme uçlarının şişmesi önde gelir. Özellikle 25 ve 30 günlük hamilelik süreci içerisinde daha belirgin hale gelir. Ayrıca çiftleşmeden bir ay sonra vajinal bir akıntı yaşanır. Gebelikten 40 veya 45 gün sonra köpeğin kilo alması ile beraber, gebelik durumunu anlamak çok da zor olmaz. Özellikle Karın bölgesinde ciddi anlamda ve rahatlıkla fark edebilecek bir şişlik ortaya çıkar. Böylece hangi cins ve tür olursa olsun köpeğin hamile kaldığı anlaşılabilir. Tabii kesin sonucu alabilmek için mutlaka bir veterinere gitmek gerekmektedir.