Körfez Savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Körfez savaşları iki ayrı savaş olarak gündeme gelmiş savaşlardır. Özellikle Irak ve ABD arasında gerçekleşen Körfez savaşlarına birçok ülke dahil olmuştur. Son yüzyılda gerçekleşen en kanlı savaşlar arasında bulunan Körfez Savaşı yakın dönem tarihte oldukça etkili bir savaşlardır.

KÖRFEZ SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Irak’ın 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt'i işgal etmesi ile büyük Irak ordusu Kuveyt'in başkenti ele geçirmiş, ordusu çok büyük olmayan Kuveyt ordusu Irak’ın saldırısına cevap verecek durumda değildi. Bu nedenle Irak güçleri 12 saat gibi kısa bir sürede Kuveyt'in büyük bölümünü işgal etti. İşgalin İlk birkaç ayında ABD askeri olarak harekete geçmemiş diplomatik yollarla Irak Güçlerini Kuveyt'ten çıkmaya zorlamıştır.

Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği koalisyon güçleri Kuveyt geri almak için 17 Ocak'ta saldırmış bu askeri hareket ‘Çöl Fırtınası’ operasyonu adı verilmiştir. Irak’a ilk saldırı savaş uçakları tarafından bombalanması ile başlamıştır. Ardından Irak'ta bulunan stratejik askeri noktalarda bombalanarak savaş başlamıştır.

Irak ordusu ise bu saldırıya Kuveyt'te bulunan Petrol kuyularını patlatarak ve milyonlarca galonu bulunan petrolü Basra Körfezi'ne boşaltarak cevap vermiştir. Bu kuyular aylarca yapmaya devam ederek küresel bir soruna da sebep olmuştur. Ayrıca saldırıları karşı olarak bulduğu diğer bir tedbir ise İsrail topraklarına scud füzeleri bırakmaktır. Bütün önlemlere rağmen Irak’ın çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Koalisyon güçleri 24 Şubat tarihinde karadan harekata geçmeye başlayarak Iraklı Kuveyt boyunca ilerlemeye başlamıştır. Irak ordusuna Kuveyt'ten geri çekilme emri ve vermek zorunda kalır. 28 Şubat 1991'de ateşkese imzalanır.

KÖRFEZ SAVAŞI TARİHİ

Körfez savaşı 1980'lerde sinyalleri görülmeye başlayan ancak tam olarak 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan savaştır. Körfez savaşı yakın dönem savaşlar arasında oldukça etkili savaşlardan biridir. Bu sebeple Körfez Savaşı'nın Dünya Tarihi açısından önemi oldukça büyüktür.

İkinci Körfez Savaşı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak’ın kitle imha silahları ürettiğini ileri sürmesi ile 2003 yılında ABD’nin Irak’a savaş açması ile başlamıştır. İkinci Körfez Savaşı sonrası 30 Ocak 2005 yılında geçici seçimler yapılmıştır. Irak’ta Saddam Hüseyin devrilmiş demokratik yönetim şekline geçilmiştir.

1. VE 2. KÖRFEZ SAVAŞI'NIN ÖNEMİ

Körfez Savaşı Amerika'nın öncülüğünde çok hava kütlelerinin 17 Ocak 1991'de Irak’a karşı taarruzu ile başlamıştır. 1. Körfez Savaşı Irak’ın başarısızlığı ile sonuçlanmış. Irak’ın 6 nisan 1991'de Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin şartlarını kabul etmesi ile sona ermiştir. Amerika Birleşik Devleti'nin 20 Mart 2003'te tekrar Irak’a Savaş açması ile 2. Körfez Savaşı başlamıştır. 2. Körfez Savaşı Irak'ta Saddam Hüseyin'in dönemi bitmiş demokratik yönetime geçmiştir.

BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI'NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Irak İran ile 1980 ve 1988 yılları arasında yapmış olduğu savaşta ekonomik açıdan zarara uğramıştı. Bu zararı telafi etmek isteyen Irak Kuveyt’i işgal etmiştir. Kuveyt'in işgal edilmesi birleşmiş milletleri rahatsız eden bir durumdur. Bu duruma son vermek isteyen Birleşmiş Milletler Kuveyt boşaltmasını talep eder. Ancak Irak Kuveyt’i terk etmez. Bu durum neticesinde ise Amerika öncülüğünde çok uluslu koalisyon güçleri 17 Ocak 1991 tarihinde hava saldırısı ile savaşa başlar. Irak 1. Körfez Savaşı'nda başarısız olur. 6 Nisan 1991 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan şartları kabul ederek 1. Körfez Savaşı Irak’ın aleyhine sonuçlanır.

İkinci Körfez Savaşı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak’ın kitle imha silahları ürettiğine dair iddiası üzerine 20 Mart 2003'te başlamıştır. 2. Körfez Savaşı olarak geçen bu savaş sonuçları ise Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletlerden asgari destek alamamıştır. ABD ve İngiltere 2. Körfez Savaşı'nda Irak Devleti'ne karşı koalisyon gücü oluşturmuştur. İkinci Körfez Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri ise Saddam Hüseyin Devri'nin Irak'ta bitmesidir. 30 Ocak 2005 tarihinde Irak’ta seçimler yapılarak demokratik sisteme geçirmiştir.