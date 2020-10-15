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15.10.2020 - 00:14 | | AA

Korku dolu anlar! 4 ev küle döndü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Korku dolu anlar 4 ev küle döndü


İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.

Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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