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03.02.2021 - 18:06 | | DHA

Korku dolu anlar! Dağdan kopup yaraladı

Erzincan'dan dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan köy muhtarı yaralandı

Korku dolu anlar! Dağdan kopup yaraladı

Olay, Erzincan-Kemah kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 VP 2293 plakalı otomobil, Erzincan'dan Kemah ilçesine doğru giderken dağdan kopan kaya parçası otomobilin ön camına çarptı.

Korku dolu anlar Dağdan kopup yaraladı



Kayanın aracın içine girmesiyle yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı. 

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