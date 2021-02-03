Korku dolu anlar! Dağdan kopup yaraladı

Olay, Erzincan-Kemah kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 VP 2293 plakalı otomobil, Erzincan'dan Kemah ilçesine doğru giderken dağdan kopan kaya parçası otomobilin ön camına çarptı.
Kayanın aracın içine girmesiyle yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı. Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.