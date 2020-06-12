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12.06.2020 - 10:04 | | DHA

Korkunç kaza! Araç bu hale geldi...

Aksarayâ€™da Tunahan Alkan, kullandÄ±ÄŸÄ± karpuz yÃ¼klÃ¼ kamyonla Ã¶nÃ¼ndekiÂ TIR'a Ã§arptÄ±. Kamyonun hurdaya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kazada Alkan ile 2 kiÅŸiÂ yaralandÄ±.Â

Korkunç kaza! Araç bu hale geldi...

Kaza, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, Aksaray- Ankara yolununÂ 55'inciÂ kilometresinde meydana geldi. Tunahan AlkanÂ (17) yÃ¶netimindeki 33 AAJ 070 plakalÄ± karpuz yÃ¼klÃ¼ kamyon,Â Ã¶nÃ¼nde giden Enver Alican'Ä±n (40) kullandÄ±ÄŸÄ±Â demir profil yÃ¼klÃ¼ 49 D 5941 plakalÄ± TIRâ€™aÂ Ã§arptÄ±.

Â Kamyonun hurdaya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ kazadaÂ Tunahan Alkan ile kamyonun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan Alpay KaragÃ¼ndÃ¼z (42) ve TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Enver Alican yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ±larÄ± ambulanslarla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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