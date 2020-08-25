Korkunç olay! Son telefonu oldu: Dayı sele kapıldık sürükleniyoruz

Giresun'da yaşanan sel felaketinde kayıp olan jandarma ile vatandaşların bulunması için helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki 5 uzman çavuştan Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Jandarma aracında bulunan uzman çavuşlardan Burak Tok'un da cesedine de dün sabah ulaşıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Tok'un cesedi olay yerinden 4 kilometre ileride dere yatağında bulundu. Oğlunun cansız bedeninin bulunduğu haberini alan baba Kadir Tok fenalaştı. Acılı baba, "Kardeşlerin burada, seni sağ salim eve götüreceklerdi. Yüreğimi yaktın oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Fenalaşan baba Tok, hastaneye kaldırıldı. Dün Espiye ilçesinde İbrahim Güdük'ünde cesedine ulaşıldı. Selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 8'e yükseldi. Kayıp olan 2'si uzman çavuş 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

EN SON DAYISINI ARADI

Sel felaketi ardından ise acı hikâyeler bıraktı. İstanbul'dan önceki gün aracıyla Giresun'a akraba ziyaretine gelen Davut Akgün, eşi Emine Akgün ve kızı Betül Akgün, Çaldağ köyünde dere yatağından geçerken sele kapıldı. Çamura saplanan araçta Betül Akgün, dayısı Nükrettin Tanrıverdi'yi telefonla arayarak son kez görüştü.

Dayısına "Biz sele kapıldık, sürükleniyoruz" dedi. Hemen sonra telefonu kapandı. Akgün ailesinin yakınları telefonla sürekli aradı ama ulaşamadı. Çaldağ köyünde Akgün ailesinin arama çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmaları yakından takip ediyor.

BAKANLAR VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Soylu, "Vatandaşları dinleyip taleplerini almak lazım. İlk burada bizim çizmeye ihtiyacımız vardı. Başka afetlerde böyle çizme talebim olmaz. Maske sürekli dağıtılıyor, her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak da dinlemek ve yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritasını da o dinlemelerden anlıyoruz. Hasar ve ziyan tespitlerimiz sürüyor" dedi.



YARALARI HIZLICA SARACAĞIZ

Selde kaybolan Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar ile görüşen Bakan Kurum, aileyi ziyaret etti. kurum aile için ev kiraladıklarını, ve tekrar ev sahibi olmaları için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kurum "Amacımız vatandaşımızın yarasını hızlı şekilde sarmak. Akkaya Deresi tespit ettiğimiz 24 yapıyı kaldıracağız. Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık" diye konuştu. Öte yandan Dereli ve Doğakent'te Kentsel Dönüşüm ofisleri kurulacak.

BİNA FOKUR FOKUR KAYNIYORDU

Selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezi Cemal Müdür Caddesi'nde lokanta işleten Seyfettin Aydın, "Yağmur artınca dükkanı kapatıp üst kattaki evime çıkmak için yürümeye başladım. Bir anda çığlık, bağırış oldu. Bir anda suyun boyu 2 metre oldu. Araçlar gitti, dükkanları su bastı, dükkanlar patladı. Korkmayacak gibi değil. Acayip sesler vardı. Binada üç kat yukarı çıktım, bina fokur fokur kaynıyordu" dedi. Hatun Yenidede (62), "Odada oturuyordum, eşim balkona çağırdı. Baktım ki cehennem yaşanıyor. Bütün arabalar, mağazalar, evler tamamiyle gidiyor.. Su güm güm diye eve vuruyordu, biz evin arka tarafına kaçtık. O gece cehennemi yaşadık" diye konuştu. Fatma Kuşluvan ise sürüklenen kütükleri görünce korktuğunu, ve bir komşusunun yanına gittiğini anlatarak, "Daha önce de su baskını gördük. Ama böylesiyle ilk kez karşılaştık" dedi.

EVLATTAN ŞEHİT BABAYA ASKER SELAMI

Şehit Uzman Çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törene eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ile yakınları katıldı. Törende, şehidin oğlu Alperen (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi. Şehidin eşi "Beni de yanına götür" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Çıtır'ın cenazesi, askeri helikopterle memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine götürüldü. Şehit için ilçe stadyumunda tören düzenlendi. Ardından toprağa verildi.

İKİ AY SONRA KIZI OLACAKTI

Şehit Uzman Çavuş Burak Tok (28) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin hamile eşi Hacer ve 3 yaşındaki oğlu Miraç Tok, şehit annesi Sema Tok ile şehit yakınları askeri erkan, kent protokolü katıldı. Batman'da görev yapan Tok'un bir ay önce tayini Tirebolu'ya çıkmıştı. Tok, 10 gün önce eşi ve çocuğunu Batman'dan Tirebolu'ya getirmişti.

KIRAN ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende şehidin annesi Filiz ve babası Müjdat ile kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Umut Kıran ayakta durmakta güçlük çekti. Uzun süre birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan aileye, yakınları destek oldu. Törene AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent turan ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile milletvekilleri katıldı.

'BİR MEZARI OLSUN YETER'

Sele kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (24) kayınpederi Özcan Öztepe konuştu. Öztepe, "27 yıl önce kardeşim Adana Seyhan barajında boğuldu. Cesedi zor bulunmuştu. Şimdi ise damadım... İnşallah bulunur ve bir mezarı olur" dedi. Yılmaz'ın eşi Gözde Yılmaz ise "Umudumu yitirmedim. Kötü bir şey olsa hissederdim" dedi.

ÇÖKEN MENFEZİ FARKETMEDİ DEREYE UÇTU: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Giresun'un Espiye ilçesinde selden dolayı çöken menfezi gece karanlığında fark edemeyen sürücü Kemal Ö. yönetimindeki otomobil saat 03.00 sıralarında dere yatağına düştü. Kaza sabah vatandaşların fark etmesiyle anlaşıldı. Sürücü Kemal Ö. ağır yaralı halde bulurken, araçta bulunan Elif Karaman'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Elif Karaman'ın cenazesi morga kaldırılırken, Kemal Ö. tedavi altına alındı.

SELİN SÜRÜKLEDİĞİ AĞAÇLAR DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. İHA'nın haberine göre şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.

Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. Sel bölgelerinden gelen ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.