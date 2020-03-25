Korkunç ölüm! 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

Olay, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde çiftlikte bulunan Hüseyin Ayna (42), isimli vatandaş balya indirdiği sırada üzerine düşen 600 kiloluk balyanın altında kaldı.

Balyaların altında kalan Ayna'yı çiftlikteki diğer çalışanlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayna'nın öldüğünü belirledi.

Talihsiz adamın cenazesi savcı incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.