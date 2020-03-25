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25.03.2020 - 12:47 | | İHA

Korkunç ölüm! 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çiftlikte 42 yaşındaki vatandaş 600 kiloluk saman balyasının altında kalarak can verdi.

Korkunç ölüm! 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

Olay, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde çiftlikte bulunan Hüseyin Ayna (42), isimli vatandaş balya indirdiği sırada üzerine düşen 600 kiloluk balyanın altında kaldı.

Balyaların altında kalan Ayna'yı çiftlikteki diğer çalışanlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayna'nın öldüğünü belirledi.

Talihsiz adamın cenazesi savcı incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 2 bin 121 öğrencimizi ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında corona virüsten 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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