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12.01.2021 - 15:17 | | AA

Korkutan araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde...

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Korkutan araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünde...

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs  aylarında Vuhan'da Kovid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek  bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Kovid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra  en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da  kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon  gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Kovid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında  bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi  Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Kovid-19 çok yeni bir  hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz."  ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra  bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

 

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