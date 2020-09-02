Korkutan takip! Şoke eden yöntem

Kadına yönelik şiddet ve baskı olayları bitmek bilmiyor... İzmir'de yaşayan Sevim Bozal'ın (29) hayatı, eski kocası Serdar Kıyançiçek (40) yüzünden adeta korku filmine dönüştü. Baskı ve tehditlerin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten bir çocuk annesi Bozal, yaşadığı kabusu anlattı:

'TACİZ EDİYOR'

"Çocuğumun babası olan eski eşim saplantılı bir şekilde taciz ve rahatsız ediyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Öldürülmekten korkuyorum. Ondan o kadar çok korkuyoruz ki, geçen gün kardeşim pompalı tüfekle ateş etti. Zavallı bir köpek öldü, o kolundan hafif yaralandı. Yine de baskılardan vazgeçmedi.

CEZA ALDI AMA...

Uzaklaştırma cezası almasına rağmen bu taciz ve tehditleri sürüyor. Son olarak evimizin tam karşısında kiraladığı arsaya bir konteyner koyarak takibin dozunu artırdı. Bu kadar da olmaz. Bana ve aileme zarar vermesinden korkuyorum. Lütfen bizleri bu adamdan koruyun. Bir kadın cinayeti daha işlenmesin."

GENÇ KADININ EVİ

Narlıdere Sahilevleri'ndeki evinde oğlu ve kardeşiyle birlikte oturan Sevim Bozal, "Zor günler yaşıyorum" dedi. Bozal'ın avukatı İlhan Bozcalı, Serdar Kıyançiçek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ESKİ EŞİNİN KONTEYNERİ

Sevim Bozal'ın evinin karşısındaki boş arsayı kiralayan Serdar Kıyançiçek, buraya bir konteyner yerleştirdi. Böylece genç kadını daha yakından ve sürekli olarak izlemeye başladı.

Yeni Asır