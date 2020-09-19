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19.09.2020 - 12:52 | | DHA

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek için son açıklama

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, klinik seyrinde düzelme izlendi.

Korona tedavisi gören Muhittin Böcek için son açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Böcek'in tedavisinin devam ettiği belirtilerek, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir.

Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve hastaneye yatırılmıştı.

Koronavirüsü yenen ancak akciğerlerinde hasar oluşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış ve entübe edilmişti.

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