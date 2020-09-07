Korona tedbirleri altında KPSS

81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek’ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Sınavın öğleden sonra yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başladı. Adaylara 100 dakika süre verildi ve 80 soru yöneltildi.

Ateşleri ölçüldü

Sınavda koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Sınava gelen adaylar ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav merkezine kabul edildi. Kovid-19 hastaları sınava ayrı binalarda girdi. Sınava geç kalanlar ve kimliklerini unutanlar da vardı. Bazı şanslı adayları ise polisler sınava yetiştirdi, polis kimliklerini evde unutanlara da yardımcı oldu.

Tepki gösterdiler

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde sınava giren bazı adaylar son dakikada sınava yetişirken, kimisi de geç kaldı. Geç kaldığı için sınava alınmayan bazı adaylar, duruma tepki gösterdi. İlçelerden geldiklerini belirten adaylar, yol çalışması ve trafik yoğunluğu nedeniyle geç kaldıklarını öne sürerek, binanın kapısına ve camına bir süre elleriyle vurarak tepkilerini dile getirdi.

Filyasyon ekipleri eşliğinde

Sivas’ta Kovid-19 testleri pozitif ve temaslı kişiler için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu hazırlandı. Evde gözlem altında tutulan 80 kişi, filyasyon ekiplerince ambulans ve sağlık müdürlüğüne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı.

Sınava polis yetiştirdi

Kocaeli İzmit’te de KPSS adayı, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek okulda görevli trafik polisinden yardım istedi. Trafik polisi, kaskını verdiği KPSS adayını motosikletle evine götürdü. Polis evden kimliğini alan adayı 2 dakika kala sınava yetiştirdi.