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11.01.2021 - 18:05 |

Korona virüs 11 Ocak tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs tablosu son durum nedir?

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanıyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarına dair detayları kovid-19 tablosunda vatandaşın erişimine sunuluyor. Peki, korona tablosunda son durum nedir, vaka oranları azaldı mı?

Korona virüs 11 Ocak tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs tablosu son durum nedir?

Günlük koronavirüs ölü sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun yayımlanmasının ardından detayları paylaşmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar, yasaklar uygulanmaya başlamıştı. Getirilen kısıtlamalarla birlikte günlük covid-19 tablosunda belirgin bir düşüş yaşanmaya başladı. İşte, 11 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu...

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kritik tablo ile birçok detay hakkında bilgi edinmek mümkün. Ancak 11 Ocak Pazartesi günlük koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı.

KORONA TABLOSU 10 OCAK 

Son koronavirüs tablosuna göre 24 saatte 162.786 test yapıldı, 9.138 vaka sayısı tespit edildi, 1.017 hasta sayısına ulaşıldı, 8.103 hasta iyileşti. 176 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Unutulan mum evi yaktıDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
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